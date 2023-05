REPORTAGE - Partez en voyage sur les terres de prédilection du nouveau roi Charles III

Au-delà de ce projet se trouve une source de revenus colossale, près de 20 millions d’euros par an issus du duché de Cornouailles. Des terres et biens immobiliers que Charles fait fructifier depuis des décennies avec une âme d’entrepreneur. Nous le constatons à Restormel. Les maisons, d’anciennes fermes situées sur le territoire du duché, y ont été restaurées avec des matériaux locaux et bénéficient de prestations haut de gamme. Elles sont louées près de 3000 euros par semaine. Découvrez le cottage Restormel et la suite de notre voyage dans la vidéo en tête de cet article.