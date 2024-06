Aux Philippines, dont la diaspora est l'une des plus importantes au monde, 10 % de la population vit à l'étranger. Souvent poussées par la pauvreté, ce sont principalement les femmes qui s'expatrient. Elles sont spécialement formées aux tâches d'employées de maison, pour lesquelles elles sont très recherchées dans certains pays.

Elles ont quitté leurs villages dans de lointaines îles de l'immense archipel des Philippines, pour la capitale Manille, mais ce n'est que le début de leur voyage. La première étape vers un emploi à l'autre bout du monde, c'est l'école des employés domestiques, dont la formatrice ne plaisante pas, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. L'école a reproduit fidèlement un logement de riches Saoudiens, destination probable de la plupart des jeunes femmes venues se former ici.

Les pays du Golfe sont les plus importants pourvoyeurs d'emploi pour les expatriées des Philippines, à qui l'on apprend à se montrer polies et discrètes avec leurs futurs patrons. Les consulats du Moyen-Orient leur accordent facilement des visas de travail, ce qui n'est pas le cas pour l'Europe ou les États-Unis. Elles y seront payées environ 500 euros par mois, soit en moyenne deux fois plus qu'aux Philippines. Elles seront toutes logées et nourries chez leurs employeurs et pourront donc envoyer l’essentiel de leurs salaires à leurs proches restés au pays. Une situation qui améliore la situation économique des familles, mais est très difficile à vivre pour les enfants ainsi privés de leurs mères.

Le centre de formation et d’examen Circle n'est que l'un des centaines qui prospèrent aux Philippines. Une certification contrôlée par le gouvernement est obligatoire pour acquérir le statut recherché d'Overseas Filipino Worker, ou travailleurs migrants. C'est une véritable politique qui s'est mise en place, avec un bureau d'État dédié à ces expatriations massives, qui permettent à la fois de régler le problème intérieur du chômage, et d'équilibrer la balance commerciale, comme nous l'explique une universitaire de Manille.

