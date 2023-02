REPORTAGE - Séisme en Turquie : à Antioche, la solidarité au milieu des ruines

Au milieu des ruines de leur immeuble, un homme et sa nièce de quinze ans se sont installés un campement de fortune. Tout ce qu'il leur reste, c'est une photo de leurs voisins et quelques livres. Leur quartier au centre d'Antioche, près de la frontière syrienne, a été littéralement rasé par le séisme du 6 février dernier. Certains peuvent compter sur des amis ou des proches pour les aider ou les prendre en charge. Mais la plupart des rescapés n'ont pas cette chance, et leur survie dépend entièrement des volontaires venus de tout le pays, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.