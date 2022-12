REPORTAGE - Après la levée des restrictions, la Chine rattrapée par le Covid

Dans une clinique internationale privée, visitée par notre équipe, on rencontre le médecin Sonia Jutard-Bourreau, installée depuis dix ans à Pékin. Elle nous confie qu'elle n'avait jamais traité de patient infecté par le coronavirus jusqu'ici, alors que la maladie est apparue depuis près de trois ans. Désormais, ce sont 80 % de ses patients qui viennent pour être traités contre le Covid-19. Pris de court, aucun de ses soignants n'a pu recevoir de rappel de vaccin en amont, et un tiers du personnel de l'hôpital est positif et malade. Une situation qui rappelle celle des hôpitaux européens au printemps 2020.