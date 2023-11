REPORTAGE - Après le passage de Ciarán en Italie : lourdement touchée, la Toscane attend encore la décrue

Les évacuations se font au compte-goutte. Une cinquantaine seulement en deux jours, car les secours ont le plus grand mal à intervenir. Ils passent une première fois relever les besoins des habitants, et repassent plus tard pour les cas les plus urgents. En attendant, le voisinage se serre les coudes. Des cousins apportent des bouteilles d’eau à tout le quartier. Les habitants des étages supérieurs ont accueilli ceux du rez-de-chaussée. À la chandelle, tous attendent la décrue, qui devrait se poursuivre au cours du weekend. Le ciel est provisoirement dégagé, mais de nouvelles pluies sont annoncées dans la soirée de samedi.