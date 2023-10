VIDÉO - Attaque du Hamas : contraints de fuir dans l'urgence, ces Israéliens ont tout abandonné

Leurs effets personnels tiennent dans une poignée de sacs. Depuis le début de l'offensive terroriste du Hamas sur Israël, de nombreux habitants ont fui leur domicile pour rejoindre des zones plus sécurisées. Dimanche 8 octobre, l'armée israélienne a même annoncé son intention d'évacuer les alentours de la bande de Gaza. Et ce, afin d'avoir les coudées franches pour riposter contre les terroristes.

La mesure d'évacuation a aussi été appliquée dans le nord du pays, près de la frontière avec le Liban. Des tirs revendiqués par le Hezbollah ont visé le territoire israélien dimanche matin. Comme des centaines d'autres familles, Dora et ses proches ont quitté leur maison. Les affaires ne sont pas encore rangées, ils sont partis du nord d'Israël pour rejoindre l'une de leurs tantes, à Tel-Aviv.

"On a reçu un message qui demandait aux habitants du kibboutz s'ils ont de la famille, des amis ou un endroit pour rester et de s'y rendre", explique Dora dans le 20H de TF1. Sa décision de fuir, Dora assure l'avoir prise très rapidement. "Dans notre kibboutz, ce sont de vieilles maisons. Il n'y a pas d'abris. Il y en a qui sont communs, mais (...) pas tout de suite à côté de la maison. On s'est senti dans une sorte d'insécurité de rester à la maison", témoigne-t-elle.