REPORTAGE - Chypre : en weekend à Nicosie, la ville aux deux visages

Un week-end à Nicosie, c’est l’impression d’en passer un dans deux villes différentes, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Au Sud, la partie grecque et ses maisons colorées, gardées par des chats, et au Nord, la partie turque, avec ses ruelles bordées de souks et ses étals de loukoums. Au milieu serpente la "ligne verte", un no man's land géré par les Casques bleus de l’ONU qui divise l'ensemble de l'île en deux parties inégales.

Chypre a été envahie en juillet 1974 par les forces turques, qui en contrôlent désormais le tiers nord. Le reste de l'île constitue la république de Chypre, hellénophone et membre de l'Union européenne. Le territoire sécessionniste du nord, qui s'est proclamé "République turque de Chypre du Nord", n'est pas reconnu comme tel par les Nations-Unies. La ville de Nicosie est la capitale de l'État chypriote, tandis que son secteur nord a également été proclamé capitale de l'entité turque.