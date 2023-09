VIDÉO - "Comment je vais faire ?" : comme 300.000 habitants, Mohamed a perdu sa maison suite au séisme au Maroc

Sous des tentes, certains habitants ont encore leurs maisons, mais n'osent pas y mettre un pied. "Ma maison tient encore, mais elle est toute fissurée, c'est pour ça qu'on ne veut pas vivre dedans", confie un Marocain. Un habitant du village s'inquiète aussi pour ses enfants, car il n'y a plus d'école dans le village. "J'ai deux jeunes enfants que j'ai dû envoyer près de Marrakech avec leur mère pour qu'ils aillent à l'école", explique-t-il.

"Le collège est fermé, on veut étudier mais on ne peut plus", se désole un adolescent. Tout ce qui faisait vivre le village a disparu. La station-service n'existe plus, une station mobile vient d'être installée. "C'est la seule station dans toute la région. Les gens ont besoin de gasoil", assure un employé. Combien de temps encore seront-ils ravitaillés ? Tout ici n'est que provisoire.