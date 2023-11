REPORTAGE - L'éprouvante formation au combat de soldats ukrainiens par l'armée française

On sent une pointe d'admiration, mais aussi de la gravité alors que la fin de la formation s'approche. Ce sera bientôt l'heure des adieux entre militaires français et recrues ukrainiennes. "L'idée, c'est de couper les ponts à la fin de l'instruction, pour ne pas se poser de questions par la suite", explique le capitaine Xavier, pour se préserver. "On sait que certains vont mourir parmi tous ceux qu'on aura formés, et on se posera toujours la question 'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ?'", poursuit le militaire français. Les échanges de numéros de téléphone sont proscrits, entre Français et Ukrainiens, pour couper le lien qui a pu s'établir pendant la durée du stage.

La formation est l'un des volets du soutien français à Kiev avec la cession d'équipements, la maintenance et le soutien financier. Au total, l'aide française s'élevait à 1,69 milliard d'euros en septembre 2023, plaçant Paris au 12ᵉ rang des nations soutenant l'Ukraine, selon l'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW).