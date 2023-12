REPORTAGE - Islande : au plus près des fontaines de lave du volcan Fagradalsfjall

En Islande, l'éruption du volcan Fagradalsfjall est en train de se calmer. Mais la lave continue à se disperser tout au long du cratère, offrant un spectacle magnifique. Les envoyés spéciaux de TF1 sur place vous emmènent au plus près des fontaines crachant du magma.

Sur les pentes du cratère en feu, des rivières de magma s'écoulent à perte de vue. Et encore, l'intensité de l'éruption du Fagradalsfjall a baissé depuis les premières heures du phénomène, dans la nuit de lundi à mardi. Désormais, le flux est moins volumineux, bien qu'il reste toujours abondant. La lave continue de jaillir, mais, pour le moment, elle ne ressort pas dans les failles apparues dans le village de Grindavík, évacué de ses habitants il y a un mois. Les autorités redoutaient que les habitations de cette petite localité soient pris au piège en cas d'éruption.

Des habitants soulagés après l'éruption

Les résidents rencontrés sur place sont soulagés. "Je suis né et j'ai grandi à Grindavík, raconte l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Cette éruption, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre ville parce que cet emplacement est éloigné [de Grindavík]." À bord de 4x4 traversant les routes enneigées, la sécurité civile islandaise patrouille dans la zone, fermée par prudence. Aucune perturbation du transport aérien n'est prévue à Keflavík, le plus grand aéroport du pays. L'éruption est de type effusif : elle ne génère pas de poussières agressives pour les moteurs des avions.

Mardi, en fin de journée, la police locale a autorisé les médias à s'approcher un peu plus près des foyers de lave. Les habitants et les touristes ont aussi pu profiter du spectacle. "C'est une matière très chaude et très forte qui sort du sol et à laquelle on ne pense jamais, explique l'un de ces chanceux. Et là, pourtant, c'est réel !" La nuit dernière, un randonneur friand de sensations fortes a franchi le périmètre de sécurité, mais l'interdiction d'accès est très largement respectée. Les agents de sécurité n'affichent aucune inquiétude.

Désormais, l'un des principales préoccupations des autorités se trouve plutôt dans les airs. Une légère odeur de soufre peut se ressentir autour du volcan. Des gaz toxiques, propagés par la fumée, pourraient bientôt s'étendre jusqu'à atteindre la capitale, Reykjavík, située à 40 kilomètres de là et peuplée de 140.000 habitants.

Jusqu'à l'éruption de mars 2021, la péninsule de Reykjanes située au sud du pays, avait été épargnée par les éruptions pendant huit siècles. Depuis, il y en a eu trois autres, en août 2022 et juillet 2023, et celle qui a commencé ce lundi soir, signe, pour les volcanologues, d'une reprise de l'activité volcanique dans la région. D'après ces spécialistes, le nouveau cycle dans la péninsule pourrait durer des dizaines années.