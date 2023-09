REPORTAGE - États-Unis : quand les robots envahissent le quotidien des New-Yorkais

Ils ont beau faire danser un robot à l'extérieur au son de Y.M.C.A, ou offrir des expressos, il n'y a pas encore foule au Botbar Coffee, tout juste ouvert dans le quartier de Brooklyn. Peut-être que le serveur effraie un peu les clients. Car derrière le bar, c'est Adam qui prépare et sert les boissons, comme on peut le découvrir dans le reportage ci-dessus. Et Adam n'est pas un être humain. "Je ne pense pas que tout dans la vie doit être automatisé", réagit un client après avoir reçu son café du bras articulé du robot serveur. "Il y a des choses qui sont plus sympas quand il y a quelqu'un pour dire bonjour... Bon, au moins ici, j'économise un pourboire", sourit-il.