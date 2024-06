Le mystère reste entier en Grèce, 8 jours après la disparition de deux touristes françaises sur l'île de Sikinos, dans les Cyclades. Les enquêteurs craignent qu'elles aient fait une mauvaise chute alors qu'elles randonnaient en pleine canicule. L'une d'elles a bien envoyé, il y a plusieurs jours déjà, un dernier signe de vie grâce à son téléphone portable, mais impossible pour l'instant de les retrouver.

"Est-ce qu'on a trouvé quelque chose ?", interroge Todoris, un habitant de Sikinos en Grèce. "Non, rien !". Sur cette île des Cyclades, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver deux Françaises disparues depuis huit jours. Des dizaines de personnes sont mobilisées chaque jour dès l'aube. "On a commencé à six heures à l'église et vers sept heures, on est monté vers le nord. Mais rien", lâche Todoris dans le reportage de TF1 ci-dessus. Pas le moindre indice. Aucune trace de Françoise et Marie-Pierre, respectivement âgées de 73 et 64 ans, qui avaient chacune quitté leur hôtel très tôt le matin pour faire une randonnée ensemble.

Une quinzaine de policiers et pompiers mobilisés

"On est allé sur les chemins, là-haut dans la montagne. C'est vraiment étrange, c'est la première fois que ça arrive sur l'île, on ne comprend pas", assure Vassilis Marakis, le maire de Sikinos. Leur dernier signe de vie, c'est des messages envoyés vendredi 14 juin par Françoise Boutteaux, stipulant notamment qu'elle était tombée, envoyés au propriétaire de son hôtel, Ilias Gavanas. "On a nettoyé la chambre à midi et depuis ce moment personne n'est revenu", témoigne-t-il.

Se sont-elles aventurées hors des sentiers battus ? Impensable, selon les proches de Françoise. "C'est une randonneuse qui est prudente, qui va toujours suivre des chemins qui ont été définis", assure sa fille Juliette Gille. Son frère, Gérard Boutteaux, espère, lui, que la France pourra apporter son concours dans les recherches. "Des aides, que ça soit technique ou autre", précise-t-il.

Une quinzaine de policiers et pompiers sont toujours mobilisés, avec des drones, des équipes cynophiles et des hélicoptères, sans aucun résultat. Mais les recherches sont d'autant plus compliquées que l'île est constituée en majorité d'un relief rocheux, escarpé et très difficile d'accès.

Pour le maire, l'espoir de les retrouver vivantes est mince. "Il fait très chaud ici et ce sont des personnes âgées. Et il n'y a pas de point d'eau, c'est la campagne", avance-t-il. Ont-elles pu tomber à l'eau ? Leur disparition est-elle due à un acte criminel ? Les forces de l'ordre n'excluent à cette heure aucune piste.