REPORTAGE - Guerre en Ukraine : comment des bricoleurs de génie réparent les armes prises aux Russes

La visite se poursuit à l'intérieur de cet atelier de bricolage, pas tout à fait comme les autres, où non seulement on répare l'armement russe saisi, mais on le réinvente aussi. Des "Mac Gyver" en tenue militaire s'y affairent, cherchant une utilité à chaque pièce de métal pour remettre en circuit des armes toutes neuves. "Regardez, par exemple ici, c'est une mitrailleuse lourde de char, qu'on transforme en arme individuelle à porter en bandoulière. On a fabriqué une nouvelle crosse qu'on va souder avec d'autres éléments mécaniques", lance Aleksander.

Aucun calibre ne résiste à l'ingéniosité de ces spécialistes. Mais, le plus étonnant se trouve dans une petite pièce attenante. "C'est notre laboratoire. On y fabrique avec une imprimante 3D les pièces qui nous manquent", explique notre guide. Un élément de protection d'une kalachnikov est ainsi recréé à l'identique. L'imprimante va jusqu'à modeler les fameux obus que les drones larguent sur les tranchées ennemies. "On peut y mettre jusqu'à un demi kilo d'explosifs et c'est fait en deux heures maximum", précise-t-il.