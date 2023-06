REPORTAGE - Contre-offensive ukrainienne : notre équipe sur la ligne de front

Leur unité diffuse en boucle des images de véhicules russes saisis, d'adversaires en déroute et de drapeaux ukrainiens brandis dans un village isolé. Les envoyés spéciaux de TF1 ont tenté de s'en approcher, mais sur ce front mouvant, à quelques kilomètres de là, rien n'est rassurant, ni les destructions ni le son de l'artillerie ukrainienne qui tente de faire reculer les Russes.

Ces soldats ukrainiens ont été formés en Europe ces derniers mois. Leur objectif avoué : la ville de Marioupol, à 130 kilomètres de ces villages, mais personne ne s'attend à un effondrement rapide des forces russes. Mais dans ce no man's land, de rares habitants, coupés du monde, se disent tout de même soulagés. "On sait que ça bouge, que les nôtres avancent, et oui, on est très content", avance une vieille dame. "On les repousse, c'est très bien", confirme son mari.