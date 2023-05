REPORTAGE - Guerre en Ukraine : l'armée russe se prépare à la contre-offensive de Kiev

Après avoir calculé la distance avec des outils d'un ancien temps, ces militaires russes utilisent un lanceur d'obus datant des années 1970. Après avoir chargé à la main chaque explosif, ils tirent. Ils doivent ensuite partir au plus vite pour ne pas être attaqués à leur tour par des missiles et drones ukrainiens. "Les batteries ukrainiennes vont bientôt répliquer. Les Ukrainiens surveillent très attentivement cet endroit", explique le commandant russe Oleg Cortez.

Sur ce champ de bataille, il n'y a aucun obstacle naturel : ni montagne ni fleuve. Les deux armées s'affrontent chaque jour à distance, par obus interposé. Des deux côtés du front, les troupes attendent le déclenchement de la contre-attaque ukrainienne. Les troupes de Volodymyr Zelensky sont désormais équipées d'armes livrées par l'Europe et les États-Unis. Le commandant Oleg Cortez du détachement russe "Cascade" reconnait être inquiet. "On remarque que nos adversaires ont un équipement de plus en plus moderne. Ça m'inquiète car cela signifie une escalade de la guerre. Mais de notre côté, on est mieux organisés avec l'armée. Je ne pense pas que la contre-offensive ukrainienne ira très loin", assure-t-il néanmoins.

Pour faire face à cette contre-attaque imminente, l'armée russe a construit des tranchées défensives autour des lignes de front. Comme le montrent les images du reportage en tête de l'article, des bunkers et des blocs de béton ont été construits. Ces défenses sont visibles sur les images satellites de l'armée américaine. Moscou a fait bâtir à la hâte 800 kilomètres de fortifications afin de résister aux futurs assauts.