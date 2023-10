REPORTAGE - Guerre Israël-Hamas : comment la solidarité s'organise au sein de la société israélienne

Israël est à un tournant de son histoire. Chacun des 9,6 millions d'habitants du pays en a la conviction, depuis l'attaque terroriste du Hamas contre le pays, le 7 octobre dernier. "Tout le monde cherche comment aider", résume une Israélienne face aux envoyés spéciaux du 20H de TF1 sur place.

Handicapé par une blessure, Eitan ne sera pas appelé à servir au front. Il se mobilise donc à sa façon. Nourriture, vêtement, uniformes pour les réservistes partis en urgence... "On amène des choses, on passera chez moi pour prendre une remorque. Ensuite, on va transporter tout cela vers le sud", explique-t-il dans le reportage en tête d'article. Il a rejoint, comme de nombreux autres Israéliens, le gigantesque mouvement citoyen de solidarité en soutien aux personnes déplacées des kibboutz endeuillées par les actes terroristes et aux soldats mobilisés.

Dans les points de collecte, toutes sortes de dons sont rassemblées. Les volontaires, souvent très jeunes, les empaquettent ensuite avant de les envoyer vers le front. Le tout, dans une ferveur patriotique empreinte d'émotions. À travers tout le pays, de nombreux points de collecte ont vu le jour depuis le 7 octobre dernier.