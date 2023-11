REPORTAGE - Guerre Israël-Hamas : des experts en cybersécurité aident à localiser des otages dans la bande de Gaza

Concrètement, les familles des victimes transmettent des photos de leurs proches, leur logiciel va faire le reste. "On récupère toutes les vidéos tournées à Gaza et on fait une comparaison. On a déjà pu reconnaître soixante personnes", avance Refael Franco, directeur de l'entreprise "Code Blue". Il faut identifier les otages, mais aussi tenter de les localiser.

Ainsi, un homme à l'arrière d'une moto a été repéré grâce au logiciel sur plusieurs photos sur les réseaux sociaux et à divers endroits. En regardant les images de plus près, un détail saute aux yeux : "On s'est rendu compte qu'un numéro de téléphone [lisible sur un mur] est celui d'un commerce à Gaza. En retrouvant le commerce, nous avons clairement localisé l'endroit où la photo a été prise", se félicite le programmateur informatique Ido Brosh.

Différents points placés sur une carte indiquent la dernière position connue d'un otage, selon le logiciel. "Ça peut servir à retrouver les disparus et tous les otages du Hamas", assure Refael Franco. Des informations précieuses qui seront partagées avec l'armée israélienne et les familles de disparus.