Israël : "On croyait vivre en paix, et pendant ce temps, ils amassaient des roquettes", les habitants de Sderot sidérés

L'armée israélienne affirme avoir repris le contrôle de la totalité de son territoire, trois jours après l'offensive lancée par le Hamas. Mais à Sderot, personne n'exclut la possibilité que des cellules combattantes soient infiltrées. Pour mettre en garde la population, la police israélienne diffuse une vidéo très impressionnante. On y voit la poursuite de deux militants armés du Hamas, au volant d'un véhicule volé et muni d'un gyrophare. Des soldats israéliens le neutralisent finalement, et les deux hommes sont abattus, mais la scène incite à la vigilance. En certains points, la ville est à moins de deux kilomètres de la frontière nord-est de Gaza, et le risque que des commandos palestiniens l'atteignent est réel.