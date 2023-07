REPORTAGE - Papiers d'identité perdus, attente interminable... Ils tentent de fuir la Grèce à tout prix

En attendant de partir, Anka, elle, revit, par le biais des vidéos tournées avec son portable, l'évacuation avec ses deux enfants. Encore et encore. "On est arrivés au niveau d'un bateau, mais il n'y avait clairement pas assez de place pour tout le monde", témoigne cette mère de famille sous le choc. Secouée, elle a décidé d'écourter son séjour. "Là, on a réussi à avoir un vol pour cette nuit à 4h du matin pour rejoindre Genève", poursuit-elle.

Un peu plus loin dans l'aéroport, un bureau s'est transformé en ambassade improvisée réunissant une dizaine de nationalités pour répondre aux demandes des touristes inquiets. "La plupart des gens nous demandent comment ils peuvent voyager, alors que leurs papiers ont été brûlés ou ont été perdus", explique Katerina Tzima, diplomate au ministère des Affaires étrangères en Grèce.

Un gymnase s'est par ailleurs érigé en refuge où nombreux sont ceux qui ont dû abandonner leurs affaires dans la fuite. "L'hôtel a été complètement détruit et tous mes bagages étaient à l'intérieur", avance une touriste en larmes. Beaucoup attendent une solution de leurs agences de voyages et ne cachent plus leur agacement. "Les informations changent toutes les cinq minutes, tout le temps", déplore une vacancière britannique.