REPORTAGE - Israël : la vie des jeunes bousculée par la guerre contre le Hamas

À Ashkelon comme à Tel-Aviv, les sirènes ne cessent de retentir. Dans cette bulle considérée comme plus moderne que Jérusalem, et plus détachée du conflit israélo-palestinien, la vue de roquettes du Hamas neutralisées dans le ciel par le Dôme de fer est désormais une scène quotidienne. Née après les accords d'Oslo, une jeune habitante explique ne pas croire en la paix. "On est choqués. Depuis qu'on est petits, il y a tout le temps des alertes, on a peur. Il y a des attentats. On ne peut pas se promener dans certains endroits d'Israël à cause de cela. Ça fait vraiment très peur, c'est vivre sans arrêt avec l'angoisse", raconte-t-elle. Avant de poursuivre : "Je ne suis pas sûre de vouloir faire grandir mes enfants dans un tel pays. Enfin si, je vivrai ici, mais ça fait très peur".