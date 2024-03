VIDÉO - "J'ai hâte de voir ce qu'il va faire" : au Texas, les Républicains voient déjà Trump revenir à la Maison-Blanche

Donald Trump semble sur le point d'emporter les primaires Républicaines. TF1 est allé à la rencontre de ses partisans les plus fervents, au Texas. Ici, l'ancien président est plébiscité par tout l'électorat Républicain.

Waco, 140.000 habitants, est une ville moyenne typique du Texas. Ici, les pancartes pro-Trump sont déjà ressorties sur les pelouses, comme il y a quatre ans. Peu importe qu'elles portent encore le nom de Mike Pence, alors colistier du président sortant, et qui a pris ses distances depuis. C'est ici, dans cette ville connue pour son sentiment anti-gouvernemental, que Donald Trump a lancé sa campagne en mars 2023.

Bastion républicain

Waco est l'un des bastions du Parti républicain. C'est d'ailleurs à trente kilomètres d'ici, à Crawford, que l'ancien président américain et ancien gouverneur du Texas, George W. Bush, a fait construire son ranch, surnommé la Maison-Blanche de l'Ouest. Ici, l'élection du nouveau shérif du comté se jouera entre deux Républicains. "Je soutiendrai toujours le candidat républicain", explique Jeff Aguirre dans le reportage en tête de cet article. "Cette année, il est fort probable que ce soit Trump, et je vais le soutenir", assure-t-il au micro de TF1, "j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, j'aime sa politique et ce qu'il fait pour l'économie".

Frontière mexicaine

Au Texas, huit Républicains sur dix soutiennent Donald Trump. Son effigie est partout, dans les boutiques ou dans les bars. Un sujet anime particulièrement les conversations politiques au comptoir : l'immigration, et le mur que Trump avait promis de construire. "La frontière avec le Mexique, c'est le sujet n°1, on est envahis", estime un client rencontré par notre équipe, "quand Trump était au pouvoir, on avait la paix et la prospérité, on n'a plus rien de tout ça depuis trois ans". Dans cet État frontalier, les drapeaux ou les pancartes "Trump 2024" sont visibles partout le long des routes.

Fidélité au parti

Plus au sud, dans le comté de Travis, qui comporte la grande ville d'Austin, les Républicains ont voté pour Trump à 90% lors des dernières primaires en 2020, alors que le président sortant affrontait des candidats mineurs. Ici, les groupes de partisans locaux sont déjà à l'œuvre pour la campagne de Trump. Ceux que nous avons rencontrés ne sont pas choqués par l'assaut du Capitole en 2021, et voient les poursuites engagées contre leur champion comme un moyen de resserrer les rangs. Ceux qui n'étaient pas pour Trump au départ semblent prêts à se rallier à la majorité, sur le point de le choisir comme candidat à la présidentielle.

Les militants s'intéressent particulièrement aux "déçus de Joe Biden" que seraient les électeurs hispaniques, traditionnellement plus enclins à voter Démocrate. "Nous partageons les mêmes valeurs : Dieu, la famille, la patrie et le travail". Si la victoire de Trump aux primaires semble acquise, il leur reste quelques mois pour convaincre un électorat plus large de le reconduire à la Maison-Blanche, lors des élections du 5 novembre prochain.