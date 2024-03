REPORTAGE - "J'ai pris un lacet et j'ai tiré" : le cauchemar des Britanniques face au manque de soins dentaires

La crise des services publics de santé s'aggrave au Royaume-Uni. Ces dernières semaines, les témoignages de Britanniques contraints de se soigner eux-mêmes se multiplient. TF1 a rencontré un homme forcé de s'arracher lui-même deux dents après avoir contacté 25 dentistes sans succès.

Comment ce plombier londonien en est-il arrivé à s'arracher lui-même deux dents ? Pour Grant Lekey tout a commencé lorsqu'il perd une première dent. Il appelle alors 25 dentistes sans succès et toute sa dentition se dégrade. "Mes dents ont commencé à bouger et l'une d'elle particulièrement était en très mauvais état. Mais je ne pouvais pas vraiment l'arracher directement parce que j'avais peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un lacet de chaussure autour et j'ai juste tiré, et je l'ai arrachée", raconte-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Si Grant Lekey ne "recommande pas de faire cela", il dit ne pas avoir eu le choix. "C'est ridicule de faire ça, mais je n'avais pas le choix. J'avais ces dents qui bougeaient dans ma bouche et c'était horrible". Ce nouveau témoignage intervient quelques semaines après celui d'une autre Britannique, contrainte, elle, de s'arracher 12 dents alors qu'aucun service n'avait pu la prendre en charge.

Le boom du tourisme dentaire en Turquie

Une situation due à la crise économique profonde que subit le Royaume-Uni depuis fin 2023, lorsque l'économie du pays est entrée en récession. Le système de santé public, le NHS, fait face à une pénurie de médecins et à un manque d'investissement de la part de l'État. Une crise d'autant plus visible chez les dentistes en raison du système mis en place par l'équivalent de la Sécurité sociale française. Le National Health Service rémunère en effet les professionnels en fonction de l'acte et non du temps passé à traiter un patient.

Résultat : 90% des dentistes qui œuvrent dans le public n'acceptent plus de nouveaux patients. "Je pense que de nombreux dentistes ont peur que s'ils acceptent de nouveaux patients, ils nécessitent beaucoup de travail et le NHS ne rémunère que très peu. Par exemple, vous recevez la même somme pour une couronne ou quatre posées", explique Jan Blekkingh, dentiste à Londres. En parallèle, le coût des soins privés a explosé dans le pays, poussant près de 10% des Britanniques à opter pour des solutions plus artisanales, parfois dangereuses.

Grant Lekey, lui, a mis plusieurs mois à retrouver le sourire. Après avoir reçu un devis de plus de 30.000 euros dans le privé, il a fini par se faire soigner les dents en Turquie. Un tourisme médical moins cher, organisé par des centres de consultation comme "Dentakay", dont les Britanniques représentent plus de la moitié des clients. "Si vous comparez le Royaume-Uni ou les États-Unis avec d'autres pays européens, leurs besoins pour des soins dentaires sont plus importants que pour d'autres pays", explique Onur Akay, le patron des centres "Dentakay".

Sous le feu des critiques, le gouvernement britannique a dévoilé début février un plan pour tenter d'améliorer la situation. Il comprend notamment des incitations financières pour pousser les dentistes à accepter de nouveaux patients et à s'installer dans les zones sous-couvertes. Doté d'un financement de 235 millions d'euros, le projet doit permettre de traiter un million de nouveaux patients qui n'ont pas vu un dentiste du NHS depuis deux ans ou plus en versant aux praticiens une prime "nouveaux patients" entre 15 et 50 livres. "Trop peu, trop tard", a de son côté réagi l'association Toothless in England.