REPORTAGE - "Leurs soldats sont installés dans ma maison" : sur la route de l'exode avec les Arméniens du Haut-Karabakh

La première étape en arrivant en Arménie, c'est la ville frontalière de Goris qui est submergée. Il faut demander son chemin et tous les hôtels sont pleins. C'est une Elmira désorientée qui va finir par trouver le centre d'enregistrement des réfugiés. Au bout d'une demi-heure, la réponse est négative. "Ils ont pris nos noms, j'ai répondu aux questions, mais pour un abri il va falloir attendre", raconte-t-elle. Au soir du vendredi 29 septembre, plus de 90.000 personnes sont déjà arrivées en Arménie, soit les trois quarts de la population du Haut-Karabakh, conquis par l’Azerbaïdjan. Pour Elmira et les siens, comme pour tous ces réfugiés, cette odyssée sera probablement sans retour.