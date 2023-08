REPORTAGE - Liban : trois ans après l'explosion, les cicatrices toujours aussi visibles à Beyrouth

Le Liban est en faillite, il n'y a plus de président. Ce sont donc les associations, les riverains et les Libanais de l'étranger qui financent eux-mêmes la reconstruction. Beaucoup parlent d'un État totalement démissionnaire. "Il n'y a pas assez d'efforts entrepris pour que la ville retrouve le visage qu'elle avait avant, surtout quand le gouvernement n'en a rien à faire. C'est juste désespérant", se plaint une habitante.

À Beyrouth, le chaos s'observe aussi la nuit. Depuis la destruction du port et la crise financière, beaucoup de rues ne sont plus mêmes plus éclairées car cela coûte trop cher. Conduire devient alors particulièrement dangereux. Gabriel a donc monté une association qui finance grâce à des dons privés de l'éclairage public. Une centaine de rues sont déjà allumées toute la nuit dans la capitale. "On n'a pas d'autre choix, ou on reste les bras croisés, ou on doit faire par nous-mêmes", déclare-t-il.