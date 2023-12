REPORTAGE - Marioupol : la russification accélérée de la ville martyre ukrainienne

La ville de Marioupol évoque l'horreur de la guerre en Ukraine. Ses habitants ont vécu un siège terrible avant de tomber aux mains des forces russes. Le Kremlin reconstruit à marche forcée, pour installer une population qui lui est acquise.

C'est une terre gelée, conquise et occupée par l'armée russe depuis bientôt deux ans, que traverse notre équipe, sur les routes du Donbass, toujours parsemées de barrages. Tout au bout se trouve Marioupol, ville martyre, et symbole de la résistance ukrainienne. En mars 2022, elle a été prise par les Russes après deux mois de combats et de bombardements. On compte plus de 20.000 morts officiellement et 90% des bâtiments détruits ou endommagés. Dès l'entrée de la ville, on remarque que les lettres qui forment "Marioupol" ont été peintes aux couleurs du drapeau russe.

Un chantier gigantesque

Aujourd'hui, à côté des ruines et des bâtisses incendiées, ont été construits des immeubles flambants neufs. Marioupol est devenue un immense chantier, où toutes les entreprises chargées de la reconstruction sont russes. Après l'avoir presque anéantie, le Kremlin veut faire de Marioupol une ville témoin, une vitrine russe dans le territoire annexé. Plus de 20.000 ouvriers travailleraient simultanément à la reconstruction d'une version russe de la ville.

Les habitants qui soutiennent l'Ukraine se font discrets ou sont partis. La ville a perdu plus de la moitié de sa population. Ceux qui acceptent de nous répondre se disent partisans de la Russie, mais décrivent une vie toujours très précaire. Ce sont pour la plupart des retraités, qui se cramponnent au peu qu'il leur reste, et survivent sur une pension dérisoire.

Les logements neufs sont accordés de façon sélective, après inscription sur liste d'attente. Pourtant, ils ne manquent pas : de nouveaux immeubles ont poussé en six mois aux portes de la ville, déjà habitables, mais sont presque déserts. Moscou espère y attirer des Russes, pour repeupler Marioupol et atteindre le demi-million d'habitants d'ici à 2035.