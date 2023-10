VIDÉO - Fusillade meurtrière aux États-Unis : le tireur du Maine toujours en fuite

"Chaque minute qui passe, nous sommes de plus en plus préoccupés parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. C'est pourquoi nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour arrêter cet homme et assurer la sécurité des habitants", a déclaré Mike Sauschuck, responsable de la sécurité publique du Maine. Les forces de l'ordre ont reçu plus de 500 signalements qu'il faut éplucher les uns après les autres. Ils continuent également à fouiller les bois alentours.

Les riverains, désormais confinés des dizaines d'heures, suivent les tout derniers développements depuis leur domicile. "On nous a dit de tout éteindre à l'intérieur. Et il y avait l'hélicoptère qui tournait avec ses lumières sur notre jardin", témoigne une riveraine devant sa porte, angoissée. "C'est très inquiétant, mais on essaie de faire avec", renchérit une autre qui se tient à ses côtés. Le tireur présumé a été identifié comme Robert Card, 40 ans. Ses mobiles restent encore inconnus. Selon la chaine CNN, citant des sources des forces de l'ordre, l'homme est un réserviste de l'armée, instructeur certifié en armes à feu.