REPORTAGE - Mexique : après le passage dévastateur de l'ouragan Otis, les habitants d'Acapulco livrés à eux-mêmes

Pour les habitants d'Acapulco, dans les rues encore boueuses de la ville, l'heure est à la survie. Ramener chez soi tout ce qui peut l'être, avec une priorité : l'eau. "Ça fait déjà depuis 3-4 jours qu'on n'a pas d'eau, depuis l'ouragan, on n'a plus rien, plus de réserves", témoigne une femme au micro de TF1. Les consultations médicales s'organisent en pleine rue, et les soins sont parfois prodigués à même le mobilier urbain, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article.