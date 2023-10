REPORTAGE - Offensive terrestre : au sud de Gaza, les réservistes israéliens se préparent

Impossible d'aller plus loin, une opération militaire est en cours. "C'est fermé, là, on en a encore pour une heure ou deux", nous explique un soldat israélien, "trois terroristes ont passé la frontière". Au loin, le son des obus israéliens qui s'abattent sur la bande de Gaza. C'est la ville de Khan Younès qui est visée, qui compte 240.000 habitants en temps normal. Plus d'un million de Palestiniens du nord de la bande de Gaza cherchent à gagner le sud avant le début de l'offensive. Un déplacement de population qualifié d'"évacuation" par les autorités israéliennes, alors que les Nations-Unies parlent d'une catastrophe humanitaire.