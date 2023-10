REPORTAGE - Ouragan Otis : les habitants d'Acapulco s'organisent et s'entraident

Des centaines de personnes ont accouru pour une distribution de nourriture. "Je ne sais pas vraiment ce qu'ils donnent. On a marché longtemps pour arriver ici, et je me suis mis dans la file", nous dit un habitant. Le long de la route, épuisés, affamés, tous récupèrent de quoi tenir quelques jours de plus. "Grâce à Dieu, on nous donne de quoi survivre, on en a besoin. Pour nous, ce sont des anges gardiens", souffle un sinistré. Ces anges sont les membres d'une famille venus spontanément de Mexico, à six heures de route. D'autres, grâce à leur générateur, ont installé une station de recharge improvisée.