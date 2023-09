REPORTAGE - Séisme au Maroc : au cœur des villages décimés, la solidarité s'organise

Sur une route du Haut Atlas, des pelleteuses déblaient afin d'aider au passage des ambulances et des véhicules des Marocains de Taroudant, d'Agadir qui viennent aider les plus éloignés. "Je ne suis pas infirmière, mais nous sommes un groupe d'amis, on a récolté environ 130.000 dirhams, et on a ramené des couvertures, des produits alimentaires, des tentes, des médicaments...", explique une jeune femme. C'est la solidarité entre les habitants des plaines et ceux des montagnes. Il faut même pousser des lourds chargements dans des pentes abruptes et si difficiles d'accès. Il y a urgence pour arriver avant la nuit.