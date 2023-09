REPORTAGE - Séisme au Maroc : dans le village dévasté d'Asselda, les rescapés attendent toujours de l'aide

On ne compte plus les destructions. De leurs foyers, il ne reste plus rien. Sur 700 bâtiments que comptait cette petite commune à flanc de montagne, 200 n'existent plus. Des dizaines de corps ont été sortis des décombres, et ont déjà été inhumés. Symbole de la catastrophe, la mosquée ne tient plus debout et ne peut servir de lieu d'entraide.