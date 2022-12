REPORTAGE - Sur le front en Ukraine, pères et fils combattent souvent côte-à-côte

En Ukraine, la guerre ce n'est pas uniquement les combats. Ce sont aussi des histoires de famille, comme celle Boris et Danylo. Le premier a plus de cinquante ans, le second une vingtaine d'années. Depuis février, ils sont tous les deux mobilisés pour la défense de leur pays. Danylo, le fils, s'est engagé dès les premiers jours du conflit et est surtout en présent en seconde ligne.

"C'est mon meilleur fils, j'en ai un autre aussi. J'ai deux meilleurs fils", explique Boris, souriant alors qu'il retrouve son enfant après une longue période de séparation. Contrairement à Danylo, Boris participe aux combats les plus féroces, sur le front oriental. Depuis des semaines, il crapahute avec ses camarades dans le Donbass, dans des ruines abandonnées par les civils. Et ce, depuis le mois d'août dernier.

"J'ai peur pour sa vie, mais je sais que Dieu veille sur lui", raconte Danylo au micro de TF1, dans le reportage du 13H en tête de cet article. Au contact de l'ennemi, à cinquante ans passés, les hommes de la même génération que Boris ont souvent des enfants assez âgés pour être engagés dans cette guerre.