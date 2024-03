REPORTAGE - Voyage en Laponie suédoise, où même la mer gèle en hiver

TF1 vous invite à un voyage en Laponie suédoise. Un univers de glace et de silence, où même la mer gèle en hiver.

Cela ressemble à un désert de neige et de glace. Nous sommes en fait au milieu de la mer Baltique. C'est une traversée surréaliste de huit kilomètres en voiture, pour rejoindre une île. Près de 300 véhicules circulent chaque week-end dans des conditions parfois extrêmes. En été, on prend un bateau, mais c'est impossible en hiver, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Si la mer gèle, c'est qu'elle est très peu salée. Ce jour-là, la température ressentie est de moins 25 °C. Rien d'effrayant pour Robert Backlund, gardien des routes de l'archipel. Il effectue des contrôles tous les cent mètres en mesurant l'épaisseur de la glace, pour savoir si elle est assez solide pour supporter le poids des véhicules.

Un phénomène rare, et si proche de la ville. À Luleå, cité portuaire de 45.000 habitants, il n'y a pas d'âge pour s'amuser sur la glace. Cela fait partie de la culture suédoise. L'hiver, la glace fournit une véritable "extension de la ville", nous explique un habitant, qui savoure cette liberté. Avant d'être au bord de la mer, Luleå s'appelait Gammelstad, et se situait à dix kilomètres de là. Dans cette région isolée, difficile d'accès, autour du XVIᵉ siècle, les fidèles ont créé des "villes-église" comme celle-ci. Un habitat sommaire regroupé autour des lieux de culte, conçu pour y passer pieusement le weekend.

La suite de notre reportage en Laponie suédoise dans la vidéo en tête de cet article.