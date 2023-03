REPORTAGE - Thaïlande : les quartiers populaires de Bangkok doivent apprendre à vivre avec les serpents

Les pompiers de la capitale interviennent 35.000 fois par an pour des serpents signalés, soit une centaine par jour. C'est quatre fois plus que pour les incendies. Nou n'a plus peur et attrape rapidement le serpent caché derrière un meuble. Cette fois, c'est une couleuvre de 1,20 m, heureusement non venimeuse. Un intrus en moins dans cette famille de vendeurs de rue, résignée à vivre au contact des serpents. Ceux-ci sont attirés par les poules et les poussins, dont ils sont très friands.