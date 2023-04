REPORTAGE - Tirailleurs sénégalais : le retour au pays natal de N'Dongo Dieng

Au Sénégal, le retour de cette poignée d'anciens soldats est perçu comme un événement historique : honneurs militaires et réception par le président de la République. Un des fils du vieux tirailleur pointe tout de même ce qu'il a longtemps vécu comme une anomalie : "Bien sûr que c'était une injustice, nous on ne comprenait pas pourquoi les vaillants soldats étaient six mois en France, et six mois ici". Désormais, sur le visage de N’Dongo Dieng, se lit la sérénité de celui qui va pouvoir finir sa vie, entouré des siens, son "rêve devenu réalité".