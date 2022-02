REPORTAGE - Ukraine : Donetsk, une ville à l'heure de la "mobilisation générale"des séparatistes pro-russes

Profitant d'une accalmie, les journalistes sont de retour dans un quartier au Nord de Donetsk, à Poutilovka, mais des tirs y résonnent encore. Natalia, une épicière, est à bout de forces. "Les politiciens de Kiev ne sont jamais venus nous voir ici. Que Dieu mette fin à tout ça !", lance-t-elle, la voix chevrotante. "J’ai tout le temps peur pour mes enfants, j’en ai trois, et le plus petit a deux ans." Certains habitants ont même commencé un exode, et se sont réfugiés par milliers en Russie.

Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine ont convenu de leur côté ce dimanche de tout faire pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu dans l'est ukrainien, et ont assuré privilégier la voie diplomatique pour régler cette crise, a annoncé l'Élysée. Mais alors que le front s’enflamme autour de Donetsk, les habitants, eux, se sentent de plus en plus seuls et ne croient déjà plus à la paix.