REPORTAGE - Ukraine : immersion dans le train Kherson-Kiev, aux côtés des cheminots résistants

Dans le sous-sol de la gare, un abri anti-bombardements est également en train d'être aménagé. Depuis un an, de nombreux salariés des chemins de fer sont aussi partis sur le front. "On a payé un lourd tribut : 307 cheminots sont morts, 705 salariés ont été blessés. Alors oui, on tient beaucoup à la sécurité de tous, et à ces abris anti-bombardements", appuie Oleksandr Kamychine, président d'Ukrzaliznytsya, le gestionnaire du réseau ukrainien.

Même dans le hall de la gare, où les passagers attendent le départ du seul train pour Kiev, les risques sont toujours là. Le dispositif de sécurité est donc renforcé : les passeports des voyageurs sont épluchés minutieusement pendant plusieurs minutes, les agents prennent en photo leur visage. Selon les autorités, des pro-russes figurent parmi eux et doivent être surveillés. Mais aussi parfois des détenus qui se sont échappées des prisons ces derniers mois, activement recherchés. Face au danger omniprésent, les équipes ne relâchent jamais leur attention.