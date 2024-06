C'est une route mythique construite par les Romains il y a 2.000 ans. Cap sur la Via Appia et ses 500 kilomètres qui vont du centre de Rome jusqu'à la mer, à Brindisi. L'Italie demande son inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco.

À l'époque où Rome était la capitale d'un empire qui régnait sur toute la Méditerranée, les Romains ont tracé des centaines de milliers de kilomètres pour rejoindre leurs provinces éloignées. Il faut admettre que ce chemin populaire, emprunté aujourd'hui par de nombreux promeneurs à la sortie de la capitale italienne, est tout simplement magique.

Une route qui grouille de monde

La Via Appia, dont la construction a débuté en 312 avant notre ère, traverse la cité antique de Capoue, puis file vers Tarente avant de rejoindre Brindisi d'où les Romains pouvaient partir à la conquête de la Méditerranée. Sous l'Empire, la route grouille de monde. Militaires, commerçants, pèlerins ou voyageurs s'y croisent.

"Il y a 2.000 ans, le trafic était monstrueux. Il y avait également des gens qui l’empruntaient à pied, on peut encore voir les trottoirs sur les côtés", souligne Angela Maria Ferroni, archéologue en charge de la candidature de la via Apia à l’Unesco.

À une dizaine de kilomètres de Rome, la via Appia disparait sous des routes modernes ou des zones industrielles. Pour retrouver le pavé antique, il faut parfois pousser la porte d'établissements modernes ou s'aventurer dans la nature à la découverte de paysages magnifiques. Saviez-vous que le destin de Spartacus était lié à celui de la via Appia ?

Un voyage magique et plein de surprises, de Rome à Brindisi, que vous pouvez retrouver dans le reportage en tête de cet article.