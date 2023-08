REPORTAGE - Vieillissement de la population : l'inatteignable retraite des Japonais

Le vieillissement de la population japonaise coûte de plus en plus cher au pays. Les dépenses de santé pour les plus de 65 ans ont doublé en 20 ans... alors que l’offre ne suit pas. Obtenir une place dans une maison de retraite est un casse-tête. Alors dans le service visité par notre équipe, on accueille les personnes âgées uniquement dans la journée. Ici, on apprend aux seniors à rester autonome le plus longtemps possible.

Mais comment financer de tel service quand la population active, celle qui alimente les caisses de l’État, est proportionnellement de plus en plus réduite ? Avec un tel déséquilibre démographique, le Japon pourrait perdre jusqu'à un tiers de sa population d'ici à quarante ans. Ce qui fait dire à son Premier ministre que le pays fait face à "une crise nationale".