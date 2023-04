Evan Gershkovich arrêté en Russie : les médias du monde entier se mobilisent pour le journaliste du Wall Street Journal

Dans une lettre adressée à l’ambassade de Russie en France ce lundi, le groupe TF1 a, lui aussi, réclamé sa libération. "Il condamne l’arrestation d’Evan Gershkovich, correspondant du Wall Street Journal en Russie et réaffirme son soutien et sa solidarité avec la rédaction du journal. Il demande la libération immédiate d’Evan Gershkovich et appelle les représentants de la Fédération de Russie, comme toutes les parties prenantes dans ce conflit, à assurer l’intégrité physique et morale des reporters qui exercent leur périlleuse mission d’information. Comme d'autres médias étrangers et français, nous rappelons que personne ne doit transiger avec la liberté de la presse et le droit d’informer. Pour mener à bien cette mission, pour offrir une information objective et impartiale, surtout en temps de guerre, les journalistes doivent être protégés de toute interférence politique et de toute menace. Cibler un seul journaliste, c’est s’attaquer au principe même de la liberté".