Reprise du trafic céréalier, inquiétudes autour du nucléaire… Le point sur la situation en Ukraine

Ce mercredi 2 novembre, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué la reprise des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Un déblocage qui intervient suite au retour de Moscou dans cet accord international conclu en juillet avec Kiev, et négocié par la Turquie. Enfin, les États-Unis se sont montrés relativement inquiets concernant une possible frappe nucléaire de la Russie dans les jours à venir. On fait le point sur les évènements de ces 24 dernières heures.