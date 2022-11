Reprise du transport de céréales, coupures de courant… Le point sur la situation en Ukraine

Ce jeudi 3 novembre, les premières exportations de céréales ukrainiennes ont pu reprendre après des négociations entre la Russie, l’Ukraine et la Turquie. Dans le même temps, l’Ukraine est victime de coupures de courant majeures à travers le pays, en raison des nombreuses frappes qui ont touché les installations électriques. Des attaques ciblées et qui pourraient fortement impacter une population qui vit dans des conditions précaires. On fait le point sur les principaux événements de ces dernières 24 heures.