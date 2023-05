Près de 400 morts dans des inondations en République démocratique du Congo

Au moins 394 personnes sont mortes dans le Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, après des inondations et glissements de terrain, provoqués par de fortes pluies jeudi 4 mai, d'après un nouveau bilan communiqué ce dimanche par Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, dans lequel se trouvent les villages sinistrés.

"On est maintenant à plus de 390 corps retrouvés. 142 à Bushushu, 132 à Nyamukubi et 120 viennent d'être retrouvés flottant sur le lac Kivu" au niveau de l'île d'Idjwi, a déclaré Thomas Bakenga ce dimanche après-midi. "Depuis jeudi, on retrouve des corps à chaque minute et on les enterre", a-t-il ajouté.