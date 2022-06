On vous explique l'importance de la remise d'une relique de Patrice Lumumba au Congo

Dans la foulée de l'indépendance, le parti de Patrice Lumumba gagne la majorité au parlement. Il est désigné Premier ministre et forme le premier gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. "Il n'a été chef du gouvernement du nouvel État que pendant deux mois et treize jours", du 30 juin au 12 septembre 1960, rappelle le professeur Kabongo. Dès le mois de juillet 1960, le climat se dégrade rapidement dans le pays, en raison du manque d'élites et des dissensions entre les différentes populations de cet immense pays.

En faisant sécession dans la lointaine province du Katanga, où se situent les mines de cuivre et de cobalt qui font la fortune du pays, Moïse Tshombé met le feu aux poudres. Il reçoit le soutien actif de la compagnie qui exploitait le cuivre et de mercenaires européens. Face à la menace, Patrice Lumumba en appelle à l'ONU - qui envoie rapidement des "Casques bleus", sans grand succès - puis aux États-Unis et aux capitales européennes. En désespoir de cause, il finit par se tourner vers Moscou.