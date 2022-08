République dominicaine : deux mineurs ont regagné la surface après dix jours sous terre

C'est une histoire qui se termine bien. Il y a dix jours, Gregores Mendez et Carlos Yepez Ospina, deux mineurs dominicain et colombien se sont retrouvés piégés à environ 31 mètres sous terre. En cause, un glissement de terrain provoquant l'éboulement d'une mine, située à Cerro de Maimon (République dominicaine). Après une opération de sauvetage qui a passionné le pays, ils ont pu regagner la surface, ce mardi 9 août.

"Le sauvetage a eu lieu à 11H16 (17H16, heure de Paris, ndlr.) après avoir ouvert un accès par le nouveau tunnel de déviation appelé route de sauvetage B, l'une des deux routes qui avaient été créées depuis le début du plan de sauvetage", a indiqué dans un communiqué la Corporation minière dominicaine (Cormidom). La mine Cerro de Maimón produit du cuivre et du zinc et appartient à la société Cormidom, majoritairement contrôlée par des capitaux et des actionnaires étrangers et notamment canadiens.

Étant donné que chaque travailleur porte un dispositif de repérage, le personnel de la mine et les autorités locales ont pu localiser les hommes pris au piège quelques heures après l'accident.