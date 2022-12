Le colis piégé envoyé en Centrafrique venait du Togo et non de France, comme l'affirmait Wagner

Contrairement à ce qu'affirmait Wagner, Paris n'est pas derrière une attaque visant un centre russe. Le colis piégé dont l'explosion a blessé un représentant russe vendredi à Bangui, la capitale de Centrafrique, provenait du Togo selon les premiers éléments de l'enquête, a déclaré mardi à l'AFP le procureur de la ville. Il l'a aussi décrite comme un "acte terroriste" et indiqué que l'expéditeur a été identifié. Cette explosion avait blessé le directeur d'un centre culturel russe, Dmitri Syty, selon Moscou. Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner avait immédiatement imputée à la France avant que celle-ci ne démente ces accusations.

Le même jour, le ministère russe des Affaires étrangères avait de son côté évoqué un "acte criminel" visant à "nuire au développement des relations amicales" entre Moscou et Bangui, sans toutefois désigner de commanditaire présumé. Dimanche, la Centrafrique a "condamné fermement" les faits et annoncé l'ouverture d'une enquête, réaffirmant que "cette attaque ne saurait entamer les excellentes relations entre la République Centrafricaine et la fédération de Russie".