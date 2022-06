Avortement : les États-Unis devenus l'exception parmi les pays développés

En Amérique du sud aussi, le droit à l’avortement progresse. Le Mexique, la Colombie, et le Chili ont pris récemment des décisions pour protéger le droit des femmes à interrompre des grossesses. En 2020, l'Argentine avait légalisé l'avortement après une immense mobilisation des femmes.

Les États-Unis, eux, font machine arrière, et rejoignent des pays comme la Pologne, qui a également restreint progressivement ce droit, jusqu'à ne plus autoriser l'avortement qu'en cas de viol et d'inceste, ou si la vie ou la santé de la mère sont en danger.