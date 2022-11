Midterms 2022 : potentiel rival de Trump en 2024, Ron DeSantis largement réélu gouverneur de Floride

Il a récemment fait polémique en revendiquant l'envoi d'avions de migrants vers Martha's Vineyard, île huppée du nord-est des Etats-Unis. Il avait ainsi rejoint un mouvement lancé par les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona visant à envoyer des migrants vers les villes démocrates du nord et de l'est du pays, geste très politique destiné à séduire leurs électeurs.

Aussi très engagé sur les sujets d'éducation, Ron DeSantis a aussi signé cette année une loi interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire.