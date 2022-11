Midterms 2022 : des élections sous le signe de la diversité

Dans l'Oklahoma, le républicain Markwayne Mullin, de la nation Cherokee, est le premier Amérindien à être élu au Sénat pour cet État en près d'un siècle.

Enfin, l'institut Center for American Women and Politics de l'université Rutgers note que pour la première fois dans deux États, le Massachusetts et l'Arkansas, le couple exécutif - la gouverneure et son adjointe - est entièrement féminin.