Près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche au Mexique. Claudia Sheinbaum, ex-maire de Mexico, est en tête des sondages. La violence a entaché la campagne, avec l'assassinat de plusieurs candidats à des élections locales.

Qui va être élu ce dimanche à l'élection présidentielle mexicaine ? Seule certitude : il s'agira d'une femme. Et, sauf surprise, il pourrait s'agir de Claudia Sheinbaum. Une scientifique de 61 ans, ancienne maire de la capitale, Mexico.

"Ce 2 juin nous allons entrer dans l'histoire", a d'ailleurs lancé la favorite mercredi lors de son rassemblement de fin de campagne devant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale. "C'est le temps des femmes et de la transformation. Cela signifie vivre sans peur et libres de la violence", a-t-elle ajouté à l'attention des Mexicaines, qui dénoncent à l'unisson une société machiste.

L'insécurité au cœur de la campagne

Portée par la popularité du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, Claudia Sheinbaum a constamment devancé dans les sondages sa rivale de centre-droit Xochitl Galvez, 61 ans également. Elle est d'ailleurs créditée de 53% des intentions de vote, contre 36% pour sa rivale, d'après la moyenne des enquêtes réalisées par la société Oraculus.

Au cœur de la campagne : le thème de l'insécurité. Xochitl Galvez a d'ailleurs attaqué le bilan sécuritaire du gouvernement sortant, parlant de "186.000 personnes assassinées et 50.000 personnes disparues" depuis le début du mandat du président Andres Manuel Lopez Obrador en décembre 2018. La course à la présidentielle a d'ailleurs été entachée par l'assassinat de 24 candidats à des mandats locaux, d'après les chiffres officiels.

Claudia Sheinbaum s'est, elle, engagée à poursuivre les politiques sociales du président sortant et de son Mouvement pour la Régénération nationale (Morena). Pendant son gouvernement, 8,9 millions de personnes sont sorties de la pauvreté qui touche encore 36,3% des 129 millions de Mexicains, selon le Conseil national pour l'évaluation de la politique de développement social (CONEVAL).

Au-delà de ce face-à-face unique entre deux femmes, la journée s'annonce sans précédent au Mexique, le pays organisant les plus grandes élections de son histoire. Avec, outre la présidentielle, le renouvellement du Parlement et du Sénat, l'élection de neuf gouverneurs sur les 32 États, et une myriade de scrutins locaux. Au total, 99 millions d'électeurs sont inscrits et 20.000 postes sont à pourvoir lors de ce vote à un tour. Le gouvernement a indiqué avoir déployé 27.000 militaires et membres de la Garde nationale pour assurer la sécurité des bureaux de vote dimanche.